Госдеп: У США нет "волшебного горшочка" для помощи Киеву в обход Конгресса

Белый дом не в силах продолжать финансирование киевского режима без одобрения дополнительных ассигнований в Конгрессе. О причинах задержек с выделением новых пакетов помощи высказался руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если Конгресс не примет этот законопроект", — подчеркнул дипломат.