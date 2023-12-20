Госдеп: У США нет "волшебного горшочка" для помощи Киеву в обход Конгресса
Белый дом не в силах продолжать финансирование киевского режима без одобрения дополнительных ассигнований в Конгрессе. О причинах задержек с выделением новых пакетов помощи высказался руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если Конгресс не примет этот законопроект", — подчеркнул дипломат.
Речь идёт о запросе администрации Джо Байдена на выделение Украине 61 миллиарда долларов, который законодатели не спешат поддерживать. Республиканцы согласились одобрить финансирование лишь в случае ужесточения миграционной политики. Впрочем, пока стороны далеки от заключения такой сделки.
Ранее Владимир Зеленский предпринял попытку лично выпросить деньги у конгрессменов. Однако выступление политика оставило у американцев лишь негативные впечатления.
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