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19 декабря, 22:06

Госдеп: У США нет "волшебного горшочка" для помощи Киеву в обход Конгресса

Белый дом не в силах продолжать финансирование киевского режима без одобрения дополнительных ассигнований в Конгрессе. О причинах задержек с выделением новых пакетов помощи высказался руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если Конгресс не примет этот законопроект", — подчеркнул дипломат.

Речь идёт о запросе администрации Джо Байдена на выделение Украине 61 миллиарда долларов, который законодатели не спешат поддерживать. Республиканцы согласились одобрить финансирование лишь в случае ужесточения миграционной политики. Впрочем, пока стороны далеки от заключения такой сделки.

WSJ: Сенат США не согласовал сделку по усилению границы в обмен на помощь Киеву

WSJ: Сенат США не согласовал сделку по усилению границы в обмен на помощь Киеву

Ранее Владимир Зеленский предпринял попытку лично выпросить деньги у конгрессменов. Однако выступление политика оставило у американцев лишь негативные впечатления.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Илья Пушкарев
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