Зеленский прибыл в Конгресс США
Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о финансировании
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы уговорить американских законодателей не прекращать финансирование Киева. Прямую трансляцию выступления главы киевского режима ведёт телеканал CNN.
На показанных кадрах можно увидеть, как наряжённого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций американского Сената Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед собранием законодателей Зеленский планирует встретиться со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступил перед Сенатом Конгресса, где ранее заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. В свою очередь в Кремле отметили, что будут внимательно наблюдать за этой поездкой. Подробнее о том, почему визит был организован в спешке, какие цели преследует Зеленский и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.