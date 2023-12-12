Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы уговорить американских законодателей не прекращать финансирование Киева. Прямую трансляцию выступления главы киевского режима ведёт телеканал CNN.

На показанных кадрах можно увидеть, как наряжённого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций американского Сената Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед собранием законодателей Зеленский планирует встретиться со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.