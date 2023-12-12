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12 декабря, 14:50

Зеленский прибыл в Конгресс США

Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о финансировании

<p>Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы уговорить американских законодателей не прекращать финансирование Киева. Прямую трансляцию выступления главы киевского режима ведёт телеканал CNN.

На показанных кадрах можно увидеть, как наряжённого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций американского Сената Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед собранием законодателей Зеленский планирует встретиться со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

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Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступил перед Сенатом Конгресса, где ранее заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. В свою очередь в Кремле отметили, что будут внимательно наблюдать за этой поездкой. Подробнее о том, почему визит был организован в спешке, какие цели преследует Зеленский и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.

Юрий Лысенко
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