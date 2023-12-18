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18 декабря, 02:51

WSJ: Сенат США не согласовал сделку по усилению границы в обмен на помощь Киеву

Американские сенаторы далеки от согласования сделки, предусматривающей ужесточение миграционной политики в обмен на поддержку Белого дома в вопросе выделения Украине новых пакетов помощи. Об этом со ссылкой на итоги консультаций сообщил Wall Street Journal.

По данным издания, очередной раунд обсуждений прошёл в воскресенье в офисе лидера демократов в Сенате Чака Шумера. Участие в переговорах принял даже министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Впрочем, встреча завершилась безрезультатно. По мнению многих законодателей, согласовать сделку до католического Рождества (25 декабря) уже не получится. Звучат и призывы перенести этот вопрос на январь.

"С учётом наличия прогресса в переговорах по границе, всё ещё сохраняются значимые вопросы, над которыми ведётся обсуждение и масса очень технической работы под подготовке [соглашения], которая займёт время для нужного результата", — гласит выдержка из письма лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла однопартийцам.

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Unsplash / Quick PS

Илья Пушкарев
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