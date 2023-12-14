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14 декабря, 17:44

Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет. Киеву отправят 0,1%

Палата представителей приняла проект оборонного бюджета США на почти $884 млрд

Палата представителей США одобрила на следующий финансовый год проект оборонного бюджета на 883,7 миллиарда долларов. Об этом говорят результаты голосования.

Проект поддержали 310 законодателей, а против выступили 118. На поддержку Киева предусмотрено 800 миллионов долларов. Документ в скором времени должен подписать американский лидер Джо Байден.

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Ранее Лайф писал, что голосование по оборонному бюджету США на 2024 год завершили сенаторы. Отмечалось, что законопроект предусматривает рекордные в истории страны вложения в военные структуры — на оборону планировалось выделить 886 миллиардов долларов. Однако в ходе дальнейшего согласования сумма снизилась до 883,7 миллиарда.

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Никита Осипов
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