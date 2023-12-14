Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет. Киеву отправят 0,1%

Палата представителей США одобрила на следующий финансовый год проект оборонного бюджета на 883,7 миллиарда долларов. Об этом говорят результаты голосования.

Проект поддержали 310 законодателей, а против выступили 118. На поддержку Киева предусмотрено 800 миллионов долларов. Документ в скором времени должен подписать американский лидер Джо Байден.