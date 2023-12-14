Сенат США принял рекордный в истории страны оборонный бюджет
Американские сенаторы завершили голосование по оборонному бюджету Соединённых Штатов на 2024 год. Документ объёмом более трёх тысяч страниц получил поддержку большинства членов верхней палаты Конгресса.
Принятый законопроект предполагает рекордные в истории страны вложения в военные структуры — на оборону будет выделено 886 миллиардов долларов. Сумма ассигнований превышает прошлогодние показатели на 3%.
После одобрения в Сенате документ будет рассмотрен Палатой представителей. Если проект бюджета тоже будет принят, он отправится на стол к президенту страны Джо Байдену.
А тем временем власти Германии испытывают проблемы с согласованием федерального бюджета на 2024 финансовый год. Если дискуссии политиков не приведут к общему мнению, в ФРГ может появиться "теневой канцлер".