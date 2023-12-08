Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год

В Германии новый финансовый год начнётся без согласованного бюджета из-за столкновения мнений в кабинете министров. Об этом сообщил журнал Spiegel.

"Олаф [Шольц], [министр экономики Роберт] Хабек и [министр финансов Кристиан] Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", — процитировало издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Катьи Маст.

Из-за сложившейся ситуации в начале 2024 года будет введено временное управление. Министерства до принятия бюджета смогут тратить средства только в случае крайней необходимости, направлять их на новые проекты запрещено.