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7 декабря, 21:06

Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год

Spiegel: Правительство Германии не сумело утвердить бюджет на 2024 год

В Германии новый финансовый год начнётся без согласованного бюджета из-за столкновения мнений в кабинете министров. Об этом сообщил журнал Spiegel.

"Олаф [Шольц], [министр экономики Роберт] Хабек и [министр финансов Кристиан] Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", — процитировало издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Катьи Маст.

Из-за сложившейся ситуации в начале 2024 года будет введено временное управление. Министерства до принятия бюджета смогут тратить средства только в случае крайней необходимости, направлять их на новые проекты запрещено.

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Напомним, Конституционный суд ФРГ признал неправомерным перераспределение в фонд защиты климата 60 миллиардов из невостребованных кредитных средств дополнительного бюджета на 2021 год, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Это судебное постановление может обернуться тяжёлыми в кратковременной перспективе последствиями для немецкой экономики.

Обложка ©

Unsplash / Ricardo Gomez Angel

Лариса Сафронова
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