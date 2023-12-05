Президент Российской Федерации Владимир Путин был прав, когда говорил, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции, считает внешнеполитический обозреватель журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", — говорится в материале.

Ещё в прошлом году российский лидер утверждал, что СВО идёт по плану, отметила журналистка, но тогда это называли "пропагандой". Как считает сотрудница немецкого издания, сегодня приходится признать, что дела у Москвы идут не так плохо, а киевский режим опасается наступления российских войск.

В то же время, как декларировала Дорит Бой, Путин доволен результатами происходящего и в нынешнем положении вышел победителем из боя. Она уверена, что граждане РФ не собираются сдаваться, а президент России удовлетворён тем фактом, что его страна вернула себе "суверенитет глобальной державы". Помимо того, журналистка признала, что российская экономика не только не откатилась назад после беспрецедентных санкционных мер Запада, но и показывает возможности для роста.

"Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведёт к росту, который в конечном итоге принесёт пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", — говорится в статье.