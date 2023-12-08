"Теневой канцлер" отправит Шольца в отставку из-за проблем с бюджетом

Канцлер Германии Олаф Шольц может лишиться права управлять госказной ФРГ из-за несогласованного бюджета страны на 2024 год. Распоряжаться средствами в этом случае будет министр финансов страны Кристиан Линднер, уверены авторы немецкого издания Focus.

Начать год без принятого проекта бюджета кабмин европейского государства рискует из-за глубоких разногласий. Если следующий раунд переговоров тоже будет сорван, Минфин завладеет полной властью над финансами и будет распределять их по своему усмотрению.

"По сути, это делает Кристиана Линднера теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на проекты каких министерств ещё есть деньги", — предупредили в Focus.