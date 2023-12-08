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8 декабря, 01:06

"Теневой канцлер" отправит Шольца в отставку из-за проблем с бюджетом

Focus: Шольца заменят "теневым канцлером" Линднером при несогласовании бюджета

Канцлер Германии Олаф Шольц может лишиться права управлять госказной ФРГ из-за несогласованного бюджета страны на 2024 год. Распоряжаться средствами в этом случае будет министр финансов страны Кристиан Линднер, уверены авторы немецкого издания Focus.

Начать год без принятого проекта бюджета кабмин европейского государства рискует из-за глубоких разногласий. Если следующий раунд переговоров тоже будет сорван, Минфин завладеет полной властью над финансами и будет распределять их по своему усмотрению.

"По сути, это делает Кристиана Линднера теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на проекты каких министерств ещё есть деньги", — предупредили в Focus.

Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год

Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год

Несогласованный бюджет — не единственная проблема Шольца. Выяснилось, что политик стал самым непопулярным канцлером с 1997 года, а его деятельностью довольны лишь 20% немцев.

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Flickr / PES Communications

Илья Пушкарев
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