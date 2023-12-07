Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года, набрав всего 20%

Только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца. Это самый низкий показатель за всю историю социологических опросов в стране, говорится в исследовании института Infratest dimap для телеканала ARD.

За два месяца уровень поддержки Шольца упал на 8 процентных пунктов. Только 48% опрошенных думают, что он действует осмотрительно. 27% считают, что политик справляется со своей должностью, 23% полагают, что он может провести страну через кризис.

Партия Шольца — СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) — тоже теряет популярность. Она получила лишь 14% поддержки и отстала даже от "Зелёных", у которых 15%. В целом только 17% респондентов удовлетворены работой правительства.

Самая популярная партия — консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — у них 32% голосов. Второе место заняла партия "Альтернатива для Германии" с 21% опрошенных. Свободная демократическая партия набрала только 4%, с таким результатом она не прошла бы в парламент.

Первенство среди политиков взял министр обороны Борис Писториус с 52% голосов жителей Германии. На втором месте глава МИД Анналена Бербок с 38% голосов. Замкнул тройку лидеров глава ХДС Фридрих Мерц, набрав 32%.