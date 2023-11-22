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22 ноября, 20:06

Шольц сообщил, что на саммите G20 призвал положить конец конфликту на Украине

<p>Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Sean Gallup</p>

Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ходе выступления на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20) призвал завершить украинский конфликт. Такое утверждение он озвучил на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Шольц подчеркнул, что глава государства Владимир Путин принял участие в саммите G20 впервые после начала конфликта на Украине.

"Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война наконец закончилась", — заявил немецкий канцлер.

Также он подчеркнул, что мирное соглашение на Украине должно быть заключено в соответствии с принципами Устава ООН, и добавил, что "мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется".

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Лайф ранее сообщал, что в ходе выступления на онлайн-саммите G20 президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. А вот украинская сторона, напротив, даже издала указ, законодательно запрещающий этот процесс.

Оксана Попова
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