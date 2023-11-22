Шольц сообщил, что на саммите G20 призвал положить конец конфликту на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Sean Gallup
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ходе выступления на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20) призвал завершить украинский конфликт. Такое утверждение он озвучил на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Шольц подчеркнул, что глава государства Владимир Путин принял участие в саммите G20 впервые после начала конфликта на Украине.
"Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война наконец закончилась", — заявил немецкий канцлер.
Также он подчеркнул, что мирное соглашение на Украине должно быть заключено в соответствии с принципами Устава ООН, и добавил, что "мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется".
Лайф ранее сообщал, что в ходе выступления на онлайн-саммите G20 президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. А вот украинская сторона, напротив, даже издала указ, законодательно запрещающий этот процесс.