Шольц сообщил, что на саммите G20 призвал положить конец конфликту на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ходе выступления на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20) призвал завершить украинский конфликт. Такое утверждение он озвучил на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Шольц подчеркнул, что глава государства Владимир Путин принял участие в саммите G20 впервые после начала конфликта на Украине.

"Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война наконец закончилась", — заявил немецкий канцлер.

Также он подчеркнул, что мирное соглашение на Украине должно быть заключено в соответствии с принципами Устава ООН, и добавил, что "мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется".