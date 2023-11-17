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Опубликовано 17 ноября 2023, 16:35
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Путин рассказал, что до 2014 года считал невероятным конфликт России и Украины

Президент России Владимир Путин до 2014 года считал невероятной саму возможность вооружённого конфликта между РФ и Украиной. Об этом российский лидер заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Путин об отношении к конфликту на Украине до 2014 года. Видео © t.me / 360tv

"Многим, так же как и мне, до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 14 года, что это возможно, я бы сказал: "Вы что, с ума сошли?" Но я допускаю, что люди не следили и не понимали, что происходит", сообщил президент РФ.

Путин: В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи
Путин: В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи

Ранее Путин заявил, что причиной подавления культур и увеличения конфликтного потенциала в мире является культурная глобализация. По словам главы государства, одна из главных причин напряжённости во всём мире — это претензия отдельных стран на исключительность и маниакальное стремление подвергнуть прочие народы унификации по собственному шаблону.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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