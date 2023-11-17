Путин: Вульгарная глобализация увеличила конфликтный потенциал в мире
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин объяснил, что причиной подавления культур и увеличения конфликтного потенциала в мире является культурная глобализация.
По словам главы государства, одна из главных причин напряжённости во всём мире — это претензия отдельных стран на исключительность и маниакальное стремление подвергнуть прочие народы унификации по собственному шаблону.
"Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", — подчеркнул российский политик в ходе выступления на Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.
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Также в ходе выступления на форуме, который проходит в Северной столице, глава государства Владимир Путин предупредил тех, кто пытается исказить историю через фальшивки в кино и литературе. По его словам, это не получится сделать, пока в мире живёт и процветает подлинное искусство.