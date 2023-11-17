Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 15:08

Путин: Вульгарная глобализация увеличила конфликтный потенциал в мире

<p>Президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин объяснил, что причиной подавления культур и увеличения конфликтного потенциала в мире является культурная глобализация.

По словам главы государства, одна из главных причин напряжённости во всём мире — это претензия отдельных стран на исключительность и маниакальное стремление подвергнуть прочие народы унификации по собственному шаблону.

"Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", — подчеркнул российский политик в ходе выступления на Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

"Россия — государство-цивилизация": Эксперты ЭИСИ обсудили один из судьбоносных "валдайских" тезисов Путина

"Россия — государство-цивилизация": Эксперты ЭИСИ обсудили один из судьбоносных "валдайских" тезисов Путина

Также в ходе выступления на форуме, который проходит в Северной столице, глава государства Владимир Путин предупредил тех, кто пытается исказить историю через фальшивки в кино и литературе. По его словам, это не получится сделать, пока в мире живёт и процветает подлинное искусство.

Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров