Путин: Вульгарная глобализация увеличила конфликтный потенциал в мире

По словам главы государства, одна из главных причин напряжённости во всём мире — это претензия отдельных стран на исключительность и маниакальное стремление подвергнуть прочие народы унификации по собственному шаблону.

Также в ходе выступления на форуме, который проходит в Северной столице, глава государства Владимир Путин предупредил тех, кто пытается исказить историю через фальшивки в кино и литературе. По его словам, это не получится сделать, пока в мире живёт и процветает подлинное искусство.