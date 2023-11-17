Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 15:37

Путин: В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи

В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи. Такое заявление, отказавшись от политических терминов, сделал президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, там [в секторе Газа и в Палестине] ужасные вещи происходят", сказал российский лидер.

Путин: Запад заработал свои богатства на несправедливости и колониализме

Путин: Запад заработал свои богатства на несправедливости и колониализме

Ранее Путин заявил, что человечество нельзя делить "на первый и второй сорт, как мясо". По его словам, провозглашение исключительности кого-либо — это неприемлемый вариант.

Обложка ©

ТАСС / Павел Бедняков

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Путин
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров