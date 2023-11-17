Путин: В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи

В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи. Такое заявление, отказавшись от политических терминов, сделал президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, там [в секторе Газа и в Палестине] ужасные вещи происходят", — сказал российский лидер.