Путин: В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи
В секторе Газа и в Палестине происходят ужасные вещи. Такое заявление, отказавшись от политических терминов, сделал президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, там [в секторе Газа и в Палестине] ужасные вещи происходят", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что человечество нельзя делить "на первый и второй сорт, как мясо". По его словам, провозглашение исключительности кого-либо — это неприемлемый вариант.
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ТАСС / Павел Бедняков