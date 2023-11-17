Путин: Человечество нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо 17 ноября, 15:25 LIFE / Павел Баранов

Человечество нельзя делить "на первый и второй сорт, как мясо". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, как достичь компромисса в объединении БРИКС, которое увеличилось до 11 участников. По его словам, провозглашение исключительности кого-либо — это неприемлемый вариант.

"Другой путь нам хорошо известен. Это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо — первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это не естественно", — подчеркнул Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

Также в ходе выступления глава государства подчеркнул, что между народами должны быть мосты, создание которых — это прямая миссия культуры и спорта, поскольку политики и военные с трудом справляются с этой функцией.

Авторы Александра Вишнякова