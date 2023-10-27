Уровень доверия россиян Путину приблизился к 79 процентам

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 16 по 22 октября. В нём приняли участие 1600 граждан не младше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.