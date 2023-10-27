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27 октября, 10:58

Уровень доверия россиян Путину приблизился к 79 процентам

Опрос ВЦИОМа: Путину доверяют 78,6% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иного мнения придерживаются 17,2%. Деятельность главы государства одобряют 74,8% россиян, показал опрос. Об обратном заявили 15,1% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 16 по 22 октября. В нём приняли участие 1600 граждан не младше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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