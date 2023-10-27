Уровень доверия россиян Путину приблизился к 79 процентам
Опрос ВЦИОМа: Путину доверяют 78,6% россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Иного мнения придерживаются 17,2%. Деятельность главы государства одобряют 74,8% россиян, показал опрос. Об обратном заявили 15,1% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 16 по 22 октября. В нём приняли участие 1600 граждан не младше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.
Ранее Путин назвал согласие религий и наций основой государственности РФ. Единство общества, состоящего из разных конфессий — христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма, являет собой безусловную ценность, подчеркнул российский лидер.