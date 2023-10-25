"Мы один народ!": Путин назвал основу государственности России

Межнациональное и межрелигиозное согласие являются одной из основ российской государственности, у противоположной позиции антироссийская направленность. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций РФ.

"Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного — что главное? — из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие — это основа российской государственности. Всё другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую", — заявил Путин, добавив, что единство общества, состоящего из разных конфессий — христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма, являет собой безусловную ценность.

Российский лидер отметил колоссальную ответственность, лёгшую на плечи лидеров общественного мнения, руководителей политических партий, общественных объединений, глав регионов РФ, а также на все институты гражданского общества. По его мнению, каждый из вышеперечисленных лидеров в своих словах и действиях должен исходить из коренных интересов многонационального народа РФ.

Президент отметил большое внимание, которое религиозные организации уделяют просветительской работе и развитию межконфессионального диалога. Так, представители разных религий совместно занимаются реализацией социальных, благотворительных проектов и оказывают поддержку участникам СВО и их близким.

Путин подчеркнул огромный вклад традиционных для России религий в укрепление семейных ценностей, воспитание молодёжи в патриотическом ключе и в гармоничное развитие межнациональных отношений на базе согласия и взаимопонимания между людьми разных народностей, традиций и религиозной принадлежности.

"Я ещё раз подчеркну, мы — один народ! У нас одна родина! И все мы несём общую ответственность за её благополучие и безопасность", — заключил президент.