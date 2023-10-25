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25 октября, 18:31

"Мы один народ!": Путин назвал основу государственности России

Путин назвал согласие религий и наций основой государственности России

<p>Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Межнациональное и межрелигиозное согласие являются одной из основ российской государственности, у противоположной позиции антироссийская направленность. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций РФ.

"Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного что главное? — из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие это основа российской государственности. Всё другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую", заявил Путин, добавив, что единство общества, состоящего из разных конфессий — христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма, являет собой безусловную ценность.

Российский лидер отметил колоссальную ответственность, лёгшую на плечи лидеров общественного мнения, руководителей политических партий, общественных объединений, глав регионов РФ, а также на все институты гражданского общества. По его мнению, каждый из вышеперечисленных лидеров в своих словах и действиях должен исходить из коренных интересов многонационального народа РФ.

Президент отметил большое внимание, которое религиозные организации уделяют просветительской работе и развитию межконфессионального диалога. Так, представители разных религий совместно занимаются реализацией социальных, благотворительных проектов и оказывают поддержку участникам СВО и их близким.

Путин подчеркнул огромный вклад традиционных для России религий в укрепление семейных ценностей, воспитание молодёжи в патриотическом ключе и в гармоничное развитие межнациональных отношений на базе согласия и взаимопонимания между людьми разных народностей, традиций и религиозной принадлежности.

"Я ещё раз подчеркну, мы один народ! У нас одна родина! И все мы несём общую ответственность за её благополучие и безопасность", заключил президент.

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Юрий Лысенко
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