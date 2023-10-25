Зюганов обсудил с Путиным "образ будущего" России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным его видение "образа будущего" России, который глава государства представил в рамках выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Недавно президент, выступая на Валдае, по сути дела предложил образ будущего, я вчера с ним обсуждал эту тему, речь идёт о сильном, самодостаточном государстве… Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого", — сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".