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25 октября, 14:19
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Зюганов обсудил с Путиным "образ будущего" России

<p>Президент РФ Владимир Путин с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Обложка © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Обложка © Kremlin

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным его видение "образа будущего" России, который глава государства представил в рамках выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Недавно президент, выступая на Валдае, по сути дела предложил образ будущего, я вчера с ним обсуждал эту тему, речь идёт о сильном, самодостаточном государстве… Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого", сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".

"Россия — государство-цивилизация": Эксперты ЭИСИ обсудили один из судьбоносных "валдайских" тезисов Путина

"Россия — государство-цивилизация": Эксперты ЭИСИ обсудили один из судьбоносных "валдайских" тезисов Путина

Напомним, на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Путин указал на необходимость строительства нового мира. Он заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут, и пошутил, что профессия плотника поможет ему в расширении окон для диалога между странами.

Андрей Бражников
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