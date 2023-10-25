Зюганов обсудил с Путиным "образ будущего" России
Президент РФ Владимир Путин с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Обложка © Kremlin
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным его видение "образа будущего" России, который глава государства представил в рамках выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Недавно президент, выступая на Валдае, по сути дела предложил образ будущего, я вчера с ним обсуждал эту тему, речь идёт о сильном, самодостаточном государстве… Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого", — сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Путин указал на необходимость строительства нового мира. Он заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут, и пошутил, что профессия плотника поможет ему в расширении окон для диалога между странами.