"Я плотник 4-го разряда": Путин пошутил о "захлопнутом окне" отношений Японии и России
Путин: Я плотник четвёртого разряда, окна строить умею, могу расширить
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи, заявил, что он плотник, а потому знает, как "расширить окно" в отношениях с Японией, если, конечно, это соответствует национальным интересам нашей страны.
Путин пошутил после вопроса о "захлопнутом окне" отношений Японии и России. Видео © LIFE
"Я плотник IV разряда, знаю, как окна строить. Расширим, если потребуется", — ответил президент на вопрос журналиста о "захлопнутом окне" в российско-японских отношениях.
Глава государства также подчеркнул, что если Токио проявит инициативу в вопросе нормализации отношений, то Москва готова к сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что Москва выразила решительный протест Токио из-за её совместных учений с Вашингтоном. Как уточнили в МИД РФ, военные манёвры страны проводили с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ нашей страны.
LIFE / Павел Баранов