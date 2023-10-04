Россия выразила решительный протест Японии из-за её совместных учений с США

"Второго октября Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ, а также [в связи с] планами реализации аналогичных манёвров в конце октября – декабря текущего года", — сказала дипломат на брифинге.