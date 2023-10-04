Россия выразила решительный протест Японии из-за её совместных учений с США
Захарова: МИД России выразил протест Токио из-за японо-американских учений
МИД РФ выразил официальный протест Токио из-за проведения масштабных японо-американских военных учений вблизи российских границ. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Второго октября Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ, а также [в связи с] планами реализации аналогичных манёвров в конце октября – декабря текущего года", — сказала дипломат на брифинге.
Ранее в МИД РФ заявили, что учения Steadfast Defender, которые НАТО хочет провести весной 2024 года, носят всё более провокационный и агрессивный характер. Как подчеркнули в ведомстве, альянс проводит манёвры намеренно вблизи российских границ.
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