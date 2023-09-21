В МИД РФ заявили, что учения НАТО носят провокационный и агрессивный характер

Учения Steadfast Defender, которые Североатлантический альянс намерен провести весной 2024 года, носят всё более провокационный и агрессивный характер. Блок специально организует их у границ РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.

"НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы учений, они носят всё более провокационный и агрессивный характер, причём намеренно проводятся в основном вблизи российских границ", — указали в дипведомстве.

Там также подчеркнули, что ежегодно растёт численность личного состава и количество военной техники. В этот раз НАТО хочет задействовать свыше 40 тысяч солдат. Сами же учения будут охватывать сразу несколько европейских стран, напомнили в МИД. Также планируется переброска американских соединений и техники в Европу, проработка соответствующей логистики.