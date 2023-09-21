В МИД РФ заявили, что учения НАТО носят провокационный и агрессивный характер
МИД: Провокационные учения НАТО Steadfast Defender пройдут рядом с границами РФ
Учения Steadfast Defender, которые Североатлантический альянс намерен провести весной 2024 года, носят всё более провокационный и агрессивный характер. Блок специально организует их у границ РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
"НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы учений, они носят всё более провокационный и агрессивный характер, причём намеренно проводятся в основном вблизи российских границ", — указали в дипведомстве.
Там также подчеркнули, что ежегодно растёт численность личного состава и количество военной техники. В этот раз НАТО хочет задействовать свыше 40 тысяч солдат. Сами же учения будут охватывать сразу несколько европейских стран, напомнили в МИД. Также планируется переброска американских соединений и техники в Европу, проработка соответствующей логистики.
Ранее Лайф писал, что страны НАТО собираются в 2024 году провести крупнейшие со времён холодной войны учения на случай "нападения России". Организаторы назовут их "Стойкий защитник" (Steadfast Defender). Планируется, что манёвры начнутся весной в Германии, Польше и странах Балтии.
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