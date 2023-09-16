Адмирал НАТО заверил, что альянс не будет нападать на Россию
Адмирал Бауэр: НАТО не будет атаковать Россию и не представляет для неё угрозы
Североатлантический альянс не собирается атаковать Россию, а значит, не представляет для неё угрозы. Об этом в субботу во время ежегодной конференции начальников генштабов стран военно-политического блока, которая проходит в Норвегии, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
"Россия знает, что НАТО не угроза для России, потому что мы не планируем её атаковать", — резюмировал Бауэр.
Ранее Лайф писал, что страны НАТО собираются в 2024 году провести крупнейшие со времён холодной войны учения на случай "нападения России". Организаторы назовут их "Стойкий защитник" (Steadfast Defender).
ТАСС / STEPHANIE LECOCQ