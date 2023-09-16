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16 сентября, 20:45

Адмирал НАТО заверил, что альянс не будет нападать на Россию

Адмирал Бауэр: НАТО не будет атаковать Россию и не представляет для неё угрозы

Североатлантический альянс не собирается атаковать Россию, а значит, не представляет для неё угрозы. Об этом в субботу во время ежегодной конференции начальников генштабов стран военно-политического блока, которая проходит в Норвегии, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Россия знает, что НАТО не угроза для России, потому что мы не планируем её атаковать", — резюмировал Бауэр.

Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

Ранее Лайф писал, что страны НАТО собираются в 2024 году провести крупнейшие со времён холодной войны учения на случай "нападения России". Организаторы назовут их "Стойкий защитник" (Steadfast Defender).

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ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

Андрей Соловьёв
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