Адмирал НАТО заверил, что альянс не будет нападать на Россию

Североатлантический альянс не собирается атаковать Россию, а значит, не представляет для неё угрозы. Об этом в субботу во время ежегодной конференции начальников генштабов стран военно-политического блока, которая проходит в Норвегии, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Россия знает, что НАТО не угроза для России, потому что мы не планируем её атаковать", — резюмировал Бауэр.