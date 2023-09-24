Лавров уличил Запад в создании военных союзов на Востоке

Западные страны во главе с США создают на Востоке новые враждебно настроенные союзы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на Генеральной Ассамблее ООН.

"Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на всё Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона", — приводит его слова РИА "Новости".

Министр отметил, что для этого американские власти создают подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы, такие как AUKUS (Австралия, Великобритания и США), "тройка" США – Япония – Республика Корея, а также "четвёрка" Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон втягивает их участников в практическую кооперацию с Североатлантическим альянсом, внедряя свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.