Лавров назвал эгоизмом попытки Запада украинизировать международные дискуссии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Запад пытается "украинизировать" всё и вся. Глава МИД России назвал это эгоизмом.

"Откровенным проявлением эгоизма западного меньшинства стали навязчивые попытки "украинизировать" повестку дня международных дискуссий, отодвигая на задний план целый ряд неурегулированных региональных кризисов, многие из которых тянутся долгие годы и даже десятилетия", — указал Лавров.