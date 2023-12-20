Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 18:01

Блинкен: У США почти закончились время и деньги на оказание помощи Киеву

У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки украинцев], и у нас почти закончилось время", — сказал он в ходе брифинга, подводя итоги работы Госдепа за 2023 год.

В связи с этим, по мнению Блинкена, американским конгрессменам необходимо как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Киеву.

Ресурсы исчерпаны: В США анонсировали последний пакет военной помощи Киеву
Ресурсы исчерпаны: В США анонсировали последний пакет военной помощи Киеву

Ранее Блинкен в ходе этого же брифинга рассказал об "очень чётком плане" США по развитию Украины без выделения денег. По его словам, для этого Вашингтону и его союзникам, в частности, необходимо помочь Киеву преодолеть текущую зиму, а также предстоящие весну и лето.

Обложка ©

Flickr / U.S. Embassy Jerusalem

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Энтони Блинкен
  • Украина
  • Госдеп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров