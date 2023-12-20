Блинкен: У США почти закончились время и деньги на оказание помощи Киеву
У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки украинцев], и у нас почти закончилось время", — сказал он в ходе брифинга, подводя итоги работы Госдепа за 2023 год.
В связи с этим, по мнению Блинкена, американским конгрессменам необходимо как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Киеву.
Ранее Блинкен в ходе этого же брифинга рассказал об "очень чётком плане" США по развитию Украины без выделения денег. По его словам, для этого Вашингтону и его союзникам, в частности, необходимо помочь Киеву преодолеть текущую зиму, а также предстоящие весну и лето.