Блинкен: У США почти закончились время и деньги на оказание помощи Киеву

У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки украинцев], и у нас почти закончилось время", — сказал он в ходе брифинга, подводя итоги работы Госдепа за 2023 год.

В связи с этим, по мнению Блинкена, американским конгрессменам необходимо как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Киеву.