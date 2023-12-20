Блинкен рассказал об "очень чётком плане" США по развитию Украины без выделения денег

У США есть "очень чёткий план" развития Украины, который не предполагает необходимости дальнейшего выделения ей финансовой помощи, как сейчас. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на своих ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — сказал он в ходе брифинга, подводя итоги работы Госдепа за 2023 год.

По словам Блинкена, для этого Вашингтону и его союзникам необходимо помочь Киеву преодолеть текущую зиму, а также предстоящие весну и лето. Эта поддержка и позволит Украине войти в стадию, когда страна сама "сможет стоять на ногах", утверждает он.