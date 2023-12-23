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В США допустили поражение Киева весной 2024 года

The Hill: Весеннее наступление ВС РФ может закончиться поражением Украины

23 декабря, 08:35
Весеннее наступление ВС РФ может привести к падению Киева. Обложка © Getty Images / Brendan Hoffman

Весеннее наступление ВС РФ может привести к падению Киева. Обложка © Getty Images / Brendan Hoffman

Украину может ждать поражение уже в следующем году, так как США не готовы оказывать ей помощь в прежнем объёме. При этом Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать из страны на фоне тотальных неудач ВСУ. Об этом пишет The Hill.

"Без дальнейшей американской помощи европейские страны не смогут восполнить дефицит (того, что требуется для ВСУ. — Прим. Лайфа), а Украина, скорее всего, ослабнет перед возобновлением российского наступления следующей весной. На этот раз, возможно, Киев падёт, а Зеленский будет вынужден бежать или погибнет", — допускает автор статьи.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление "достигло жалкого прогресса", за пять месяцев ВСУ продвинулись лишь на 17 километров, но не смогли удержаться. Также в публикации читателям напоминаются слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, не раз признававшегося в военных провалах Киева.

Издание резюмирует, что сейчас уже бессмысленно отправлять деньги Украине, которая прочно взяла курс на поражение и уже не сможет противостоять России. При этом ВСУ становится всё тяжелее даже держать оборону на поле боя.

Жозеп Боррель призвал Европу "засучить рукава", чтобы не дать России победить
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Ранее телеканал CNN со ссылкой на оценки высокопоставленного военного чиновника США писал, что если Украина лишится поддержки Запада, то потерпит поражение уже к лету 2024 года. Без денег ЕС и США украинцы продержатся лишь несколько месяцев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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