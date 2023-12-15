В США рассчитали, когда Киев может капитулировать

Если Украина лишится поддержки Запада, то потерпит поражение уже к лету 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оценки высокопоставленного военного чиновника США.

По его словам, если помощь Штатов и их союзников по НАТО прекратится, то украинцы смогут продержаться только несколько месяцев, а к лету их ждёт неминуемое поражение. На Западе также опасаются, что при отказе Вашингтона от продолжения помощи Киеву европейские страны последуют такому же примеру.

"С нами [у Украины] нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас", — приводит телеканал слова американского чиновника.