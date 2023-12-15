В США рассчитали, когда Киев может капитулировать
CNN: Украина без помощи Запада потерпит поражение уже к лету
Если Украина лишится поддержки Запада, то потерпит поражение уже к лету 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оценки высокопоставленного военного чиновника США.
По его словам, если помощь Штатов и их союзников по НАТО прекратится, то украинцы смогут продержаться только несколько месяцев, а к лету их ждёт неминуемое поражение. На Западе также опасаются, что при отказе Вашингтона от продолжения помощи Киеву европейские страны последуют такому же примеру.
"С нами [у Украины] нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас", — приводит телеканал слова американского чиновника.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предрекли серьёзные проблемы на фронте из-за дефицита оружия. По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo