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15 декабря, 14:04

В США рассчитали, когда Киев может капитулировать

CNN: Украина без помощи Запада потерпит поражение уже к лету

Если Украина лишится поддержки Запада, то потерпит поражение уже к лету 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оценки высокопоставленного военного чиновника США.

По его словам, если помощь Штатов и их союзников по НАТО прекратится, то украинцы смогут продержаться только несколько месяцев, а к лету их ждёт неминуемое поражение. На Западе также опасаются, что при отказе Вашингтона от продолжения помощи Киеву европейские страны последуют такому же примеру.

"С нами [у Украины] нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас", — приводит телеканал слова американского чиновника.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предрекли серьёзные проблемы на фронте из-за дефицита оружия. По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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