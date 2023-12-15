ВСУ предрекли серьёзные проблемы на фронте из-за дефицита оружия
Полковник в отставке Матвийчук предрёк ВСУ дефицит вооружения в 2024 году
В следующем году ВСУ начнут испытывать серьёзный дефицит оружия на фоне сокращения объёма европейской и американской помощи. США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Всё идёт к тому, что в 2024 году будет дефицит оружия. Всё, что могли поставить европейские страны, а это старое оружие, советское, они уже поставили. И они не могут полностью очистить свои резервы", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".
Вашингтон, по мнению эксперта, будет из последних сил стараться поддерживать Киев. Тем не менее резервы американцев уже тоже во многом исчерпали себя. Матвийчук указал на то, что Штаты не смогут быстро наращивать производство в силу отличий их ВПК.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что Украина сегодня не производит почти ничего, всё идёт с Запада, но эта халява когда-нибудь закончится. По словам главы государства, с начала своего контрнаступления ВСУ лишились 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
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