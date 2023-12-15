В следующем году ВСУ начнут испытывать серьёзный дефицит оружия на фоне сокращения объёма европейской и американской помощи. США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Всё идёт к тому, что в 2024 году будет дефицит оружия. Всё, что могли поставить европейские страны, а это старое оружие, советское, они уже поставили. И они не могут полностью очистить свои резервы", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".