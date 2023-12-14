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14 декабря, 14:52

В Германии указали на грозное российское оружие, "парализующее" ВСУ

Welt: Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинской армии

Планирующие бомбы, используемые ВС России в ходе спецоперации, парализуют попытки ВСУ пойти в атаку. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже телеканала Welt.

"Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами. ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат", — сказал он.

По словам Ваннера, из-за этого украинским войскам приходится "бегать туда-сюда" и они не могут продвинуться вперёд. Кроме того, работу ВСУ затрудняют тяжёлые погодные условия.

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Ранее американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему ВСУ так упорно атаковали укреплённые российские позиции. По его словам, на это Незалежная пошла по указке Запада.

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Getty Images / Anadolu

Матвей Константинов
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