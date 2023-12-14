В Германии указали на грозное российское оружие, "парализующее" ВСУ
Welt: Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинской армии
Планирующие бомбы, используемые ВС России в ходе спецоперации, парализуют попытки ВСУ пойти в атаку. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже телеканала Welt.
"Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами. ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат", — сказал он.
По словам Ваннера, из-за этого украинским войскам приходится "бегать туда-сюда" и они не могут продвинуться вперёд. Кроме того, работу ВСУ затрудняют тяжёлые погодные условия.
Ранее американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему ВСУ так упорно атаковали укреплённые российские позиции. По его словам, на это Незалежная пошла по указке Запада.
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