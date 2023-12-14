Вместо атак на хорошо укреплённые российские позиции ВСУ должны были встать в оборону, однако не сделали этого и теперь сами вынуждены сдерживать натиск ВС РФ. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укреплённые позиции, понесёт большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать", — написал он.

Бизнесмен также добавил, что теперь ВС России давят на украинские линии обороны повсюду и берут под контроль территории. Так Маск отреагировал на слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Российская армия сама позволила ВСУ атаковать свои позиции, чтобы украинцы понесли большие потери.