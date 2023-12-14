Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ
Маск: Украина должна была обороняться, но Запад заставил ВСУ атаковать
Вместо атак на хорошо укреплённые российские позиции ВСУ должны были встать в оборону, однако не сделали этого и теперь сами вынуждены сдерживать натиск ВС РФ. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укреплённые позиции, понесёт большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать", — написал он.
Бизнесмен также добавил, что теперь ВС России давят на украинские линии обороны повсюду и берут под контроль территории. Так Маск отреагировал на слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Российская армия сама позволила ВСУ атаковать свои позиции, чтобы украинцы понесли большие потери.
Ранее Илон Маск согласился с мнением Дэвида Сакса о том, что Украину ждут новые территориальные потери в случае отказа от переговоров с Россией. По его словам, такая оценка перспектив Незалежной верна.
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