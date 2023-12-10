Маск заступился за задержанного СБУ американского блогера, которого с лета пытают в тюрьме
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лира
Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лира, который в мае был задержан СБУ. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).
"После того как мы отправили Украине 100 миллиардов долларов, они ещё и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что, если только в ней, тогда у нас большие проблемы. Зеленский, пожалуйста, просветите американский народ по этому вопросу", — заявил бизнесмен.
Так Маск отреагировал на слова отца Лиры, переданные журналистом Такером Карслоном. Он утверждает, что американца с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме в адрес Киева и лично Зеленского. Карлсон считает, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена одобряют это, потому что хотели бы заиметь такую практику у себя на родине.
Напомним, в мае СБУ сообщила о задержании некоего иностранного блогера, поддерживающего ВС России и "занимавшегося дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Речь шла тогда именно об уроженце Калифорнии Гонсало Лире. Против него было возбуждено уголовное дело, блогера заключили под стражу. При этом весной 2022 года он уже имел проблемы с киевским режимом из-за своей политической позиции. Тогда к поискам даже подключился МИД Чили, поскольку Лира является гражданином этой страны. Однако позже блогер сам вышел на связь.
ТАСС / EPA / POOL / TOLGA AKMEN