Маск заступился за задержанного СБУ американского блогера, которого с лета пытают в тюрьме

Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лира, который в мае был задержан СБУ. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"После того как мы отправили Украине 100 миллиардов долларов, они ещё и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что, если только в ней, тогда у нас большие проблемы. Зеленский, пожалуйста, просветите американский народ по этому вопросу", — заявил бизнесмен.

Так Маск отреагировал на слова отца Лиры, переданные журналистом Такером Карслоном. Он утверждает, что американца с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме в адрес Киева и лично Зеленского. Карлсон считает, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена одобряют это, потому что хотели бы заиметь такую практику у себя на родине.