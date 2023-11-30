Маск дал короткий, но весьма однозначный ответ бойкотирующим его рекламодателям
Илон Маск ответил рекламодателям, что у них не получится его шантажировать
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск ответил отказавшимся от сотрудничества с его соцсетью Х рекламодателям, что у них не получится его шантажировать.
"Не давайте рекламу. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Идите вы", — сказал американский миллиардер на мероприятии газеты New York Times.
Напомним, что ранее Маск угодил в крупный скандал, после того как поддержал пост одного из пользователей X. Юзер написал, что евреи продвигают ненависть в отношении белых людей, но сами требуют к себе иного отношения. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney. Бизнесмен пригрозил им "термоядерным иском". Кроме того, на днях миллиардер побывал в Израиле, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 октября подвергся нападению ХАМАС. Позже Маск заявил, что его поездка не была извинениями за сказанное о евреях, так как он не считает эти слова антисемитскими.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth