Маск дал короткий, но весьма однозначный ответ бойкотирующим его рекламодателям

Напомним, что ранее Маск угодил в крупный скандал, после того как поддержал пост одного из пользователей X. Юзер написал, что евреи продвигают ненависть в отношении белых людей, но сами требуют к себе иного отношения. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney. Бизнесмен пригрозил им "термоядерным иском". Кроме того, на днях миллиардер побывал в Израиле, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 октября подвергся нападению ХАМАС. Позже Маск заявил, что его поездка не была извинениями за сказанное о евреях, так как он не считает эти слова антисемитскими.