Чилиец перестал выходить на связь с Украины на фоне заявлений СБУ о поимке загадочного блогера
СБУ задержала в Харькове блогера из Латинской Америки за поддержку ВС РФ
СБУ задержала в Харькове неназванного иностранного блогера, его обвиняют в поддержке ВС России. Там рассказали, что мужчина с гражданством одной из стран Латинской Америки проживает в городе уже несколько лет и одним из первых поддержал проведение спецоперации.
"Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны нашего государства.... Свои стримы публиковал на двух собственных каналах в YouTube и Telegram с общей аудиторией почти 300 тысяч подписчиков", — говорится в опубликованном сообщении.
Во время обысков у мужчины изъяли компьютер и мобильные телефоны с "доказательствами незаконной деятельности". Против него возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины, совершённое повторно". Блогера заключили под стражу.
Гонсало Лира Лопес. Скриншот © YouTube / Coach Red Pill
По некоторым данным, речь может идти об уроженце Калифорнии и гражданине Чили Гонсало Лире Лопесе, последнее видео на его ютуб-канале было опубликовано семь дней назад. Весной 2022 года он уже имел проблемы с киевским режимом из-за своей политической позиции. Тогда к поискам даже подключился МИД южноамериканского государства, однако позже блогер сам вышел на связь.
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