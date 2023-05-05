Чилиец перестал выходить на связь с Украины на фоне заявлений СБУ о поимке загадочного блогера

СБУ задержала в Харькове неназванного иностранного блогера, его обвиняют в поддержке ВС России. Там рассказали, что мужчина с гражданством одной из стран Латинской Америки проживает в городе уже несколько лет и одним из первых поддержал проведение спецоперации.

"Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны нашего государства.... Свои стримы публиковал на двух собственных каналах в YouTube и Telegram с общей аудиторией почти 300 тысяч подписчиков", — говорится в опубликованном сообщении.

Во время обысков у мужчины изъяли компьютер и мобильные телефоны с "доказательствами незаконной деятельности". Против него возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины, совершённое повторно". Блогера заключили под стражу.

Гонсало Лира Лопес. Скриншот © YouTube / Coach Red Pill