Службу безопасности Украины (СБУ) следует переименовать из-за её причастности к террористической и диверсионной деятельности в "службу бандитов и убийц". С такой инициативой выступил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, СБУ координирует осуществление терактов и диверсий в новых субъектах РФ, стремясь помешать налаживанию мирной жизни в регионах.

"Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело", — приводит слова Рогова РИА "Новости".