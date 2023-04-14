В Запорожской области предлагают переименовать СБУ в "службу бандитов и убийц"
В Запорожской области предложили переименовать Службу безопасности Украины
Службу безопасности Украины (СБУ) следует переименовать из-за её причастности к террористической и диверсионной деятельности в "службу бандитов и убийц". С такой инициативой выступил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, СБУ координирует осуществление терактов и диверсий в новых субъектах РФ, стремясь помешать налаживанию мирной жизни в регионах.
"Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене украинскому политологу Александру Лазареву. В украинском ведомстве заявили, что тот был частым гостем в эфирах каналов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина". Лазарев также неоднократно оправдывал российскую спецоперацию в Незалежной и называл конфликт в Донбассе гражданской войной.
ТАСС / Zuma