КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 05:12

В Запорожской области предлагают переименовать СБУ в "службу бандитов и убийц"

В Запорожской области предложили переименовать Службу безопасности Украины

Службу безопасности Украины (СБУ) следует переименовать из-за её причастности к террористической и диверсионной деятельности в "службу бандитов и убийц". С такой инициативой выступил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, СБУ координирует осуществление терактов и диверсий в новых субъектах РФ, стремясь помешать налаживанию мирной жизни в регионах.

"Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене украинскому политологу Александру Лазареву. В украинском ведомстве заявили, что тот был частым гостем в эфирах каналов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина". Лазарев также неоднократно оправдывал российскую спецоперацию в Незалежной и называл конфликт в Донбассе гражданской войной.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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