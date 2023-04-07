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7 апреля, 13:11

СБУ обвинила украинского политолога в госизмене после выступления на RT

СБУ заочно обвинила в госизмене украинского политолога Александра Лазарева

СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене украинскому политологу Александру Лазареву. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

"Лазарев непосредственно занимался раскруткой медийных образов сторонников Кремля и помогал им в продвижении <...> в информационном пространстве", — говорится в сообщении.

Указывается, что Лазарев был частым гостем в эфирах каналов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина". Он также неоднократно оправдывал российскую спецоперацию в Незалежной и называл конфликт в Донбассе гражданской войной. Кроме того, после начала СВО политолог и вовсе покинул страну и переехал в Крым, где присоединился к ближайшему окружению губернатора полуострова Сергея Аксёнова. Лазареву предъявлено обвинение по статьям о госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

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Ранее СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке. Против него возбуждены дела ещё по четырём статьям, в том числе за действия, направленные на захват власти.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Светлана Оперук
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