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3 апреля, 15:47

СБУ обвинила блогера Подоляку в госизмене и ещё четырёх "преступлениях"

СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение блогеру Юрию Подоляке. Дела возбуждены по пяти статьям УК Незалежной, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти.

"Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе утверждают, что блогер-миллионник "призывает к захвату Украины", "активно участвует в информационно-психологических операциях" РФ, "распространяет фейки".

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Юрий Подоляка родился и жил в городе Сумы, а в 2014-м переехал в Россию. Он освещал события в Донбассе и был внесён Киевом в базу "Миротворец" за призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Блогер также писал для ряда изданий. Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность Юрию Подоляке и другим участникам работы Российского военно-исторического общества (РВИО).

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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