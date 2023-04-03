СБУ обвинила блогера Подоляку в госизмене и ещё четырёх "преступлениях"

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение блогеру Юрию Подоляке. Дела возбуждены по пяти статьям УК Незалежной, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти.

"Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе утверждают, что блогер-миллионник "призывает к захвату Украины", "активно участвует в информационно-психологических операциях" РФ, "распространяет фейки".