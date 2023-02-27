Путин объявил благодарность Юрию Подоляке и Гоблину Пучкову за работу с РВИО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность участникам работы Российского военно-исторического общества (РВИО). Среди них глава государства выделил журналиста Юрия Подоляку и блогера Дмитрия Гоблина Пучкова. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Путин отметил почётной грамотой президента председателя научного совета РВИО, доктора исторических наук Анатолия Кошкина и замгендиректора Уральской горно-металлургической компании Александра Рогожина. Ещё восемь человек удостоены благодарности российского лидера за вклад в работу РВИО. Среди них журналист Михаил Онуфриенко, министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и другие.

Дмитрий Гоблин Пучков уже прокомментировал объявленную ему благодарность президента. В беседе с телеканалом "Звезда" он искренне удивился, отметив, что узнал об этом от журналистов.

"Удивлён. Неожиданно. Наверное, полезным делом занят. Я не тщеславный. Это Родина должна тобой гордиться, а не ты рассказывать, какой ты умный", — подчеркнул блогер.