На очереди Одесса: Маск предрёк Украине новые территориальные потери

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что Украина потеряет больше территорий в случае отказа от переговоров с Россией. По мнению миллиардера, в словах его коллеги есть смысл.

На личной странице в соцсети X Сакс напомнил, что киевский режим навсегда лишился контроля над Донбассом, Крымом и значительной частью Херсонщины с Запорожьем. Если украинские власти срочно не прибегнут к дипломатии, территориальные потери затронут уже Одессу и Харьков, считает бизнесмен.

"По моему мнению, ваша оценка точна", — гласит комментарий Маска под постом Сакса.