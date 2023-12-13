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13 декабря, 00:58

На очереди Одесса: Маск предрёк Украине новые территориальные потери

Илон Маск поддержал тезис о потере Украиной новых территорий без переговоров

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что Украина потеряет больше территорий в случае отказа от переговоров с Россией. По мнению миллиардера, в словах его коллеги есть смысл.

На личной странице в соцсети X Сакс напомнил, что киевский режим навсегда лишился контроля над Донбассом, Крымом и значительной частью Херсонщины с Запорожьем. Если украинские власти срочно не прибегнут к дипломатии, территориальные потери затронут уже Одессу и Харьков, считает бизнесмен.

"По моему мнению, ваша оценка точна", — гласит комментарий Маска под постом Сакса.

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Печальный для Киева исход украинского конфликта уже допускает и сам Владимир Зеленский. На поражение в случае прекращения помощи из США он намекнул на встрече с Джо Байденом в Белом доме. Впрочем, американский лидер не обнадёжил иностранного гостя, заявив, что возможности Вашингтона на исходе.

Обложка ©

Getty Images

Илья Пушкарев
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