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14 декабря, 22:10

Пентагон поставил США перед сложным выбором, который заставит Киев понервничать

Пентагон: США придётся выбрать между помощью Киеву и собственной боеготовностью

Америке предстоит сделать выбор между своей боеготовностью и поставками Киеву оружия, необходимого ему на поле боя. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что у Вашингтона есть $4,4 млрд для помощи Украине, а также $1 млрд на восполнение своих ресурсов.

"В конечном счёте мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", — пояснил представитель Пентагона.

Залужного подняли на смех в Пентагоне за хитрую просьбу

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Ранее военные Незалежной на закрытом заседании передали Пентагону новый список вооружения, в котором нуждаются ВСУ. В перечне оказались ри типа самолётов, два типа вертолётов, беспилотники и комплексы противоракетной обороны.

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Wikipedia / by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Анатолий Симоненко
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