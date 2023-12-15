Пентагон поставил США перед сложным выбором, который заставит Киев понервничать

Америке предстоит сделать выбор между своей боеготовностью и поставками Киеву оружия, необходимого ему на поле боя. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что у Вашингтона есть $4,4 млрд для помощи Украине, а также $1 млрд на восполнение своих ресурсов.

"В конечном счёте мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", — пояснил представитель Пентагона.