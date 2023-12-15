Пентагон поставил США перед сложным выбором, который заставит Киев понервничать
Пентагон: США придётся выбрать между помощью Киеву и собственной боеготовностью
Америке предстоит сделать выбор между своей боеготовностью и поставками Киеву оружия, необходимого ему на поле боя. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он сообщил, что у Вашингтона есть $4,4 млрд для помощи Украине, а также $1 млрд на восполнение своих ресурсов.
"В конечном счёте мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", — пояснил представитель Пентагона.
Ранее военные Незалежной на закрытом заседании передали Пентагону новый список вооружения, в котором нуждаются ВСУ. В перечне оказались ри типа самолётов, два типа вертолётов, беспилотники и комплексы противоракетной обороны.
Wikipedia / by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force