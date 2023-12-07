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7 декабря, 02:43

Вертолёты, истребители и ПРО: Киев выкатил Пентагону новый список "хотелок"

Reuters: Киев запросил у США комплексы THAAD, вертолёты Apache и самолёты Hornet

Украинские военные на закрытом заседании предъявили Пентагону очередной список вооружения, в котором нуждаются ВСУ. В него вошли три типа самолётов, два типа вертолётов, беспилотники и комплексы противоракетной обороны, передаёт Reuters со ссылкой на документы.

"Полный список включает оружие, которое Украина уже имеет на складе, например танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторые виды вооружения, такие как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, которые она запрашивала в прошлом. Но в списке есть несколько сюрпризов, включая дорогостоящие товары", — подчеркнули в агентстве.

По информации издания, Киев запросил у США комплексы ПРО THAAD, многоцелевые истребители F/A-18 Hornet, ударные и транспортные вертолёты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, а также самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.

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Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Илья Пушкарев
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