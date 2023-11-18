В Эстонии объяснили, почему поставки истребителей для ВСУ не так уж и важны
Глава МО Эстонии Певкур: Истребители не изменят ход конфликта в пользу ВСУ
Даже если у ВСУ появятся западные реактивные истребители, это не изменит в их пользу ход конфликта с Российской армией. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его цитирует издание "РБК-Украина".
"Реактивные самолёты важны, но сами по себе реактивные самолёты ход конфликта не изменят. В конце концов, нужна армия, которая контролирует территорию и отвоёвывает территорию, потому что с самолётами территорию не вернёшь", — сообщил глава эстонского военного ведомства.
Он также добавил, что решать, в поставках какого именно вида вооружений острее всего сейчас нуждается украинская армия, должен Генеральный штаб ВСУ. Однако, по его мнению, войскам Украины нужны боеприпасы, особенно ракеты большой дальности, а также снаряды к разным типам РСЗО.
Ранее стало известно, что ВС РФ за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 в результате воздушных и противовоздушных боёв. В ведомстве отметили, что за этот же промежуток времени средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
ТАСС / EPA / Robert Ghement