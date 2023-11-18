Войска России уничтожили склад снарядов на аэродроме ВСУ под Днепропетровском 6787 6787 ТАСС / Александр Полегенько

Армия России нанесла удар по складу авиаснарядов на аэродроме ВСУ у села Лозоватка Днепропетровской области, а также уничтожила два арсенала с оружием противника в Киевской и Житомирской областях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что под российскими ударами полностью разбиты украинские склады с боеприпасами у Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области. Вблизи Волчанска под Харьковом уничтожен склад оружия 1-й бригады спецназначения ВСУ, а около Выгоды Одесской области разгромлен склад топлива для украинской техники.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ впервые применили в зоне спецоперации на Украине новейшие барражирующие беспилотники "Скальпель". Впечатления от удешевлённого аналога "Ланцета" оказались положительными. Дрон рассчитан на дальность до 40 километров с полезной нагрузкой пять килограмм.

Авторы Татьяна Миссуми