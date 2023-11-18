ВСУ потеряли 200 бойцов в трёх провальных атаках на Краснолиманском направлении ТАСС / Александр Полегенько

Российские военнослужащие за сутки отбили три атаки армии Украины на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 200 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики", — уточняется в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что ВСУ потеряли в ходе провальных штурмов на данном направлении две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что с 11 по 17 ноября российские военные нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам дислокации ВСУ. Были уничтожены места размещения командования оперативно-тактической группы "Лиман" и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Авторы Татьяна Миссуми