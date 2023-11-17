Минобороны сообщило о ликвидации семи морских дронов и десанта ВСУ в Чёрном море

Морская авиация Черноморского флота России уничтожила семь морских беспилотников и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ в юго-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. Цели двигались в направлении Крыма.

"В ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — говорится в опубликованном сообщении.