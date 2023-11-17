За неделю российские войска нанесли 24 групповых удара по позициям ВСУ

С 11 по 17 ноября российские военные нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам дислокации ВСУ. Были уничтожены места размещения командования командного состава оперативно-тактической группы "Лиман" и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Кроме того, были поражены пункты временного размещения боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, артиллерийские арсеналы, склады с вооружением и военная техника украинских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Ранее Лайф писал, что накануне, 16 ноября, силы ВС РФ успешно отразили атаку штурмовой группы бригады нацбатальона "Азов"* на Краснолиманском направлении. В уничтожении боевиков участвовали подразделения группировки войск "Центр".