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Опубликовано 17 ноября 2023, 12:49

За неделю российские войска нанесли 24 групповых удара по позициям ВСУ

Минобороны РФ: За неделю ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием

С 11 по 17 ноября российские военные нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам дислокации ВСУ. Были уничтожены места размещения командования командного состава оперативно-тактической группы "Лиман" и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Кроме того, были поражены пункты временного размещения боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, артиллерийские арсеналы, склады с вооружением и военная техника украинских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские войска поразили пункт управления бригады ВСУ под Запорожьем
Российские войска поразили пункт управления бригады ВСУ под Запорожьем

Ранее Лайф писал, что накануне, 16 ноября, силы ВС РФ успешно отразили атаку штурмовой группы бригады нацбатальона "Азов"* на Краснолиманском направлении. В уничтожении боевиков участвовали подразделения группировки войск "Центр".

* Запрещённые в России террористические организации.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ян Поланин
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