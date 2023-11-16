Российские войска отразили атаку бригады "Азова"* на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку штурмовой группы бригады нацбатальона "Азов"* на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в четверг, 16 ноября.
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР", — отметили в ведомстве.
Кроме того, российские силы поразили противника вблизи Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. В Минобороны уточнили, что в общей сложности Вооружённые силы Украины потеряли до 175 военных убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился техники, а именно: двух пикапов и двух американских артиллерийских систем М777.
Ранее российские войска разгромили бригаду "Азова"* в Луганской Народной Республике. Противник потерял до 150 военнослужащих и один автомобиль.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Vk / Минобороны России