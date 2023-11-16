Российские войска отразили атаку бригады "Азова"* на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку штурмовой группы бригады нацбатальона "Азов"* на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в четверг, 16 ноября.

Кроме того, российские силы поразили противника вблизи Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. В Минобороны уточнили, что в общей сложности Вооружённые силы Украины потеряли до 175 военных убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился техники, а именно: двух пикапов и двух американских артиллерийских систем М777.