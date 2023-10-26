Обстреливавшего дома в Мариуполе азовца* приговорили к 26 годам тюрьмы

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику "Азова"* за обстрел жилого дома в Мариуполе и съёмки постановочных видео. Его приговорили к 26 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Прокуратуры ДНР.

Речь идёт о 54-летнем командире отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Сергее Пюрко. По данным следствия, 5 марта прошлого года вышестоящее начальство приказало ему записать фейковый ролик "для поднятия боевого духа" ВСУ и в целях пропаганды.

Выполняя поручение, он вместе с сослуживцами прибыл во двор 104-го дома, расположенного на проспекте Мира, и дважды выстрелил из гранатомёта по балконам на третьем и четвёртом этаже. Причём все действия были сняты на камеру, а в ходе съёмки азовец* говорил, что в местах попадания выпущенных им снарядов якобы находятся российские военные.

А в период с 12 по 14 марта Пюрко дежурил на чердаке этого дома и, обнаружив гражданских в окне квартиры здания напротив, по незаконному приказу выстрелил, пытаясь убить их. Тем не менее семье с маленьким сыном удалось укрыться от гранатомётного обстрела и выжить.

"С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пюрко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — приводит РИА "Новости" сообщение прокуратуры.

Ранее Лайф рассказывал, что срок получил другой боевик "Азова"* — снайпер Алексей Фиклинец. В марте прошлого года он вместе с подразделением находился на боевых позициях в мариупольских жилых домах и однажды, напившись, расстрелял одного из местных жителей. Якобы боец заподозрил его в пророссийских настроениях.