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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 15:19
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Боец "Азова"* приговорён к 25 годам тюрьмы за расстрел гражданского в Мариуполе

Боец "Азова"* Алексей Фиклинец, расстрелявший гражданского в Мариуполе в марте 2022 года. Обложка © СК РФ

Боец "Азова"* Алексей Фиклинец, расстрелявший гражданского в Мариуполе в марте 2022 года. Обложка © СК РФ

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику "Азова"*, который, будучи нетрезвым, расстрелял прохожего в Мариуполе. Ему назначили 25 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Суд установил, что в марте 2022 года снайпер "Азова" Алексей Фиклинец со своим подразделением находился на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе. В ночь на 11 марта подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, увидел у подъезда одного из домов по улице Куприна мужчину в гражданской одежде и, заподозрив его в пророссийских настроениях, расстрелял.

"Фиклинец свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", говорится в публикации ведомства. Бойца "Азова"* признали виновным в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории и убийстве в составе организованной группы, совершённом на почве политической и идеологической ненависти.

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А в начале октября трём военнослужащим "Азова"* дали 22 года колонии за обстрелы домов в Мариуполе. Они также обвиняются в жестоком обращении с населением и покушении на убийство по мотивам политической и идеологической вражды.

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

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Юрий Лысенко
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