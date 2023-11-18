Российские бойцы проверили на ВСУ новейшее оружие "Скальпель" и остались в восторге
Российские военные применили новую ударную платформу "Скальпель" в зоне СВО
Подготовка к запуску барражирующего БПЛА "Скальпель". Обложка © t.me / КБ "Восток"
Военнослужащие ВС РФ впервые применили в зоне спецоперации на Украине новейшие барражирующие беспилотники "Скальпель". Впечатления от удешевлённого аналога "Ланцета" оказались положительными. Об этом сообщило конструкторское бюро "Восток", разработавшее дрон.
"Отзывы от пилотов в основном положительные: аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться. Также бойцы отмечают простоту изделия в подготовке к полёту", — поделились создатели устройства с ТАСС.
В КБ подчеркнули, что первая поставленная в войска партия содержала лишь 15 БПЛА указанного типа. Доступные конструкторам производственные мощности в настоящий момент позволяют изготавливать 20 изделий в месяц. Параллельно ведутся работы над дальнейшим усовершенствованием "Скальпеля".
"В ближайшие месяцы "Скальпель" будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась. До конца января 2024 года аппарат будет оснащён камерой с 10–30-кратным зумом на подвесе, а также системой захвата цели и самонаведения на захваченную цель по видео. Кроме того, предстоит существенная переработка катапульты", — отметили в конструкторском бюро.
БПЛА "Скальпель" является дроном одноразового применения с X-образным парным крылом. Он предназначен для атаки наземных целей, в том числе после длительного разведывательного полёта. Дрон рассчитан на дальность до 40 километров с полезной нагрузкой пять килограммов.
Ранее российским бойцам удалось ловко сорвать эвакуацию повреждённого танка Leopard 2. ВСУ пытались спасти западный подарок при помощи другой техники, но немецкая "кошка" была добита точным попаданием "Ланцета".