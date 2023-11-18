Российские бойцы проверили на ВСУ новейшее оружие "Скальпель" и остались в восторге

Военнослужащие ВС РФ впервые применили в зоне спецоперации на Украине новейшие барражирующие беспилотники "Скальпель". Впечатления от удешевлённого аналога "Ланцета" оказались положительными. Об этом сообщило конструкторское бюро "Восток", разработавшее дрон.

"Отзывы от пилотов в основном положительные: аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться. Также бойцы отмечают простоту изделия в подготовке к полёту", — поделились создатели устройства с ТАСС.

В КБ подчеркнули, что первая поставленная в войска партия содержала лишь 15 БПЛА указанного типа. Доступные конструкторам производственные мощности в настоящий момент позволяют изготавливать 20 изделий в месяц. Параллельно ведутся работы над дальнейшим усовершенствованием "Скальпеля".

"В ближайшие месяцы "Скальпель" будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась. До конца января 2024 года аппарат будет оснащён камерой с 10–30-кратным зумом на подвесе, а также системой захвата цели и самонаведения на захваченную цель по видео. Кроме того, предстоит существенная переработка катапульты", — отметили в конструкторском бюро.

БПЛА "Скальпель" является дроном одноразового применения с X-образным парным крылом. Он предназначен для атаки наземных целей, в том числе после длительного разведывательного полёта. Дрон рассчитан на дальность до 40 километров с полезной нагрузкой пять килограммов.