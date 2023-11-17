Украина не без помощи ВС РФ за неделю потеряла три истребителя МиГ-29
Минобороны: ВС РФ сбили три украинских самолёта МиГ-29 за неделю
Вооружённые силы (ВС) РФ за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 в результате воздушных и противовоздушных боёв, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе воздушных и противовоздушных боёв сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сообщили в МО.
В ведомстве отметили, что за этот же промежуток времени средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 вражеских БПЛА.
А накануне Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины впервые пытались атаковать территорию России испанским беспилотником Columba. Такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска. Columba производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки, но ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии в Одессе.
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