Украина не без помощи ВС РФ за неделю потеряла три истребителя МиГ-29

Вооружённые силы (ВС) РФ за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 в результате воздушных и противовоздушных боёв, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушных и противовоздушных боёв сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сообщили в МО.

В ведомстве отметили, что за этот же промежуток времени средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 вражеских БПЛА.